В регионе стартовала программа льготного ипотечного кредитования: займы под один процент годовых выдаются на строительство жилья, но только в сельской местности и только молодым семьям. Еще ряд обязательных условий: проживание на территории Белгородской области в течение минимум года, наличие профессии и постоянного дохода. Сообщившая об этом «Российская газета» поясняет, что программа принята ради сохранения вымирающих сел. Те, кто захочет построить там дом, вправе рассчитывать на кредит в размере до трех миллионов рублей на 15 лет; в течение трех первых лет – бесплатный, а далее – по ставке в один процент годовых. Но и это еще не все: при рождении первого ребенка сумму долга сократят на миллион рублей, и на столько же - при рождении каждого из последующих детей. По сведениям газеты, первые заявки на участие в программе уже поступили.

В чем-то инициативу властей Белгородской области по спасению вымирающих деревень можно считать упрощенной производной от инициативы Григория Явлинского, который, баллотируясь в очередной раз в президенты страны, представил программу под названием «Земля – дома – дороги». Ее суть вкратце в том, что Явлинский предлагал бесплатно выделять каждому желающему от 30 до 60 соток земли, но с обязательным устройством за счет государства дорог, коммуникаций и строительной инфраструктуры для таких поселений. Таким образом политик планировал обеспечить жильем до 15 миллионов семей. Сама же программа могла стать локомотивом экономического развития, поскольку имела бы существенный мультипликативный эффект: одних только рабочих мест могло быть создано до 5 миллионов.

Программа «Земля – дома – дороги» так и осталась лишь на бумаге. Вместе с тем, в ней присутствовал очень важный, уже упомянутый аспект – обязательное наличие дорог, коммуникаций и прочей инфраструктуры. Без наличия 10-15 киловатт электроэнергии на домовладение, газификации, магистрального водопровода, подъездных путей с твердым покрытием никакой бесплатной землей даже с беспроцентной ссудой на строительство в деревню в двадцать первом веке не заманишь. Ничего этого, очевидно, в вымирающих деревнях и близко нет, иначе что бы они вымирали. Такие встречаются и в трех-четырех сотнях километров от Москвы, в соседних областях: из удобств – одно электричество, киловатта три максимум (с правом выбора, что включить: чайник или микроволновку), а для преодоления «последней версты» в распутицу нужен УАЗик, а лучше трактор. Учтены ли эти обстоятельства в программе белгородских властей, из публикации не вполне очевидно.

