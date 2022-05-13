Эксперт прокомментировал обвал евро

Стало известно, почему произошло резкое падение курса евро, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового эксперта Артема Тузова.

Курс евро впервые с июня 2017 года опустился ниже 67 рублей

Он считает, что на сегодня есть несколько причин для снижения курса европейской валюты. Среди них тот факт, что импорт из стран Евросоюза снизился на 55 процентов, что привело к падению внутреннего спроса на евро. Также на курс влияет переход на оплату за газ в рублях.

По словам аналитика, трейдеры продают евро, понимая, что давление на валюту будет только возрастать.

Напомним, курс евро опустился ниже 67 рублей впервые с июня 2017 года. Это произошло впервые с июня 2017 года.

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ФОТО: pixabay.com
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