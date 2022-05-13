Эксперт прокомментировал обвал евро
Стало известно, почему произошло резкое падение курса евро, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового эксперта Артема Тузова.
Он считает, что на сегодня есть несколько причин для снижения курса европейской валюты. Среди них тот факт, что импорт из стран Евросоюза снизился на 55 процентов, что привело к падению внутреннего спроса на евро. Также на курс влияет переход на оплату за газ в рублях.
По словам аналитика, трейдеры продают евро, понимая, что давление на валюту будет только возрастать.
Напомним, курс евро опустился ниже 67 рублей впервые с июня 2017 года. Это произошло впервые с июня 2017 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 065 / сут.
Умерли
377 тыс.+111 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+6 930 / сут.
- В Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности
- Эксперт прокомментировал обвал евро
- Киев хочет подписать документ об эвакуации с «Азовстали»
- Сбербанк: России объявлена кибервойна
- СМИ: коронавирусом в КНДР заразились более 18 тысяч человек
- Полянский: Изменилась позиция России по вопросу членства Украины в ЕС
- Псаки покидает пост пресс-секретаря Байдена
- На Брянскую область обрушился ураган
- Белый дом: отсутствует угроза для России со стороны НАТО
- Google Chrome перестал обновляться у части пользователей Android из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru