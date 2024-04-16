Эксперт: Программа КРТ приближает рабочие места к местам проживания москвичей

В Москве в «Октябрьском поле» ввели в эксплуатацию четыре жилых корпуса и детский сад в рамках первого проекта комплексного развития территории, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По условиям договора, заключенного в 2020 году, инвестор строит современный городской квартал на месте бывшей промзоны. Ранее там ввели в эксплуатацию дом с медицинским центром и школу. Сейчас достраивают жилье, бизнес-центр и еще один детский сад.

Президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков отметил, что реновация бывших промышленных зон – это важнейшее направление деятельности Правительства Москвы.

«На примере комплексного развития территории: в "Октябрьском поле" важно, что инфраструктура возводится одновременно со строительством жилья. Не менее значим и тот факт, что в жилых кварталах будут располагаться офисные здания, что позволяет не концентрировать рабочие места в историческом центре города, а максимально приближать их к месту жительства горожан», - отметил он.

С ним согласился и председатель Комитета по строительству Московского отделения «ОПОРА РОССИИ» Олег Филиппов.

«Реализация данного проекта продемонстрировала явное опережение Москвой лучших мировых практик КРТ по всем направлениям: инновационность, доступность и комфорт проживания для горожан любых возраста и мобильности, экологически чистые материалы и современное оборудование, наполненные светом пространства квартир и придомовых территорий, полная, опережающая лучшие мировые практики, транспортная и социальная инфраструктура», - добавил он.

По его словам, этот проект задал высокий темп и для реализуемых в столице 75 проектов КРТ, общая площадь участков которых составит более 995 га экологически чистых пространств, где на месте старых зданий и сооружений появится больше 19,2 млн кв. метров комфортной недвижимости.

В плане возведение более 6 млн квадратов общественно-деловой недвижимости, в том числе — детские сады, молочные кухни, школы, колледжи, медицинские учреждения, спорткомплексы и другие полезные горожанам объекты.

