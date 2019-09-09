Детские пособия в России призвали увеличить в два раза

9 сентября13:08
Ольга Дворянова

Глава Центра социальных и политических исследований рассказал НСН, где брать средства на выплаты на первого ребенка. 

В России с 2020 года увеличат детские пособия. По расчётам Минфина, выплаты на первого ребенка вырастут в среднем на 7%, до 12 тысяч рублей. На эти цели в федеральном бюджете заложено в три раза больше средств, чем в 2019 году, пишут «Известия». Рост финансирования связан с расширением числа получателей пособий почти в три раза. С января пособия будут положены семьям, где есть ребенок до трех лет, а доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов на человека.

Положительным решением назвал увеличение пособий в эфире НСН глава Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров. Однако, по его словам, выплаты должны вырасти не на 7%, а в два раза.

«То, что пособие увеличено — хорошо, но оно все-таки не адекватно инфляции и ситуации в стране, когда шестой год подряд доходы населения падают. Если бы пособие было в два раза больше, было бы лучше», —полагает эксперт.

Бюджет в стране профицитный, поэтому средства необходимо перераспределять в пользу незащищенных слоев населения.

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«Возможно, нужно вводить прогрессивную шкалу налогообложения. Нужно ставить вопрос о возможности перераспределения бюджета и качества его использования. Начать путь в сторону от олигархов к бедным. Нужны социальные программы, которые позволят людям улучшить свое материальное положение. Страна нуждается в увеличении рабочих мест и минимального размера оплаты труда. А у нас сейчас все падает», — заявил Федоров.

Планируется, что в 2021 году детские пособия вырастут до 12,3 тысячи рублей, а в 2022-м — до 12,6 тысячи. Общая сумма пособий в 2020 году достигнет 150 миллиардов рублей.

Ранее эксперты рассказали НСН, почему экономика страны не растёт, а бедность граждан всё усиливается.

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ФОТО: ММХ
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