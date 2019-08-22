Эксперт призвал ЦБ блокировать сайты аккуратно: Вспомните Telegram
Экс-вице-президент Ассоциации банков России Эльман Мехтиев заявил в эфире НСН, что при блокировках мошеннических сайтов нужно быть технологически осторожным.
С осени 2019 года Центробанк России получит возможность без суда блокировать сайты пирамид и мошеннических финансовых организаций, пишут «Известия». В самом ЦБ эту информацию подтвердили. Планируется, что организация будет напрямую обращаться в Роскомнадзор. Это решение вызвало недовольство со стороны МВД и Минкомсвязи, однако впоследствии сторонам удалось договориться.
Глава СРО «Микрофинансирование и Развитие», экс-вице-президент Ассоциации банков России Эльман Мехтиев в интервью НСН заявил, что меры ЦБ вполне оправданы.
«Учитывая возможный значительный ущерб для значительного количества граждан - не вижу ничего опасного в том, чтобы это делалось. С другой стороны, нужно быть технологически очень и очень осторожным, чтобы не получилось как при блокировке мессенджера Telegram, когда "упало" большое количество других сервисов, которые находились рядом. Это единственный технологический риск. А риск того, что кого-то объявят финансовой пирамидой, а он таковой не является - в таком случае нужно создать комиссию, которая будет достаточно оперативно реагировать», - заявил он.
Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в интервью НСН рассказал, почему данные о рекордном долге россиян по ипотечным кредитам не говорят о какой-то кризисной ситуации.
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