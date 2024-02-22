Эксперт предупредила о росте цен на топливо с апреля

С апреля 2024 года стоит ожидать плавного повышения стоимости бензина в России, полагает эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

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Она обратила внимание на рост оптовых цен на бензин на 12% за последние два месяца. Бунина связала подорожание с аварией на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла», перебоями в работе заводов на юге и повышением стоимости российской нефти Urals.

По ее мнению, в марте правительство будет стараться сдерживать рост цен.

«С апреля будет плавное повышение стоимости, учитывая ежегодные ремонты НПЗ», - цитирует эксперта «ФедералПресс».

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила на топливном рынке 28 дел о нарушении антимонопольного законодательства. Ведомство усомнилось в обоснованности цен на заправках в 19 регионах, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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