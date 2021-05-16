Финансист назвал способ заработать на падении курса рубля

По его словам, самый простой и популярный способ заработать на нестабильности рубля — это покупка иностранной валюты. Наиболее интересны и выгодны операции с долларом или евро. Дроздов напомнил, что покупать валюту можно не только в банке, но и на бирже с минимальной комиссией. Также можно использовать более сложные инструменты - фьючерсы и опционы.

Прежде чем приступать к таким операциям, надо пройти серьезное обучение тонкостям биржевой торговли, посоветовал эксперт.

Курс рубля в ближайшие месяцы будет находиться на уровне 74-76 за доллар, пишут «Известия», ссылаясь на представителей крупнейших российских банков.

