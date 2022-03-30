Эксперт предрек цены на газ выше $5000 в случае отказа Европы от оплаты рублями

Отказ от требования президента России Владимира Путина платить за газ рублями грозит Европе катастрофическими последствиями, считает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов. Об этом эксперт заявил в беседе с агентством «Прайм».

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«Европу ждет резкий рост цен на газ, возможно выше 5000 долларов за тысячу кубов плюс вынужденное рационирование энергопотребления ближайшей зимой», — подчеркнул Суверов.

При этом компания «Газпром» лишится существенной части прибыли, отмечает РИА ФАН.

По словам эксперта, заместить газ из России поставками сжиженного топлива из США или Катара будет сложно. Стратег объяснил, что свободные мощности американцев по газу ограничены, а катарские поставки законтрактованы, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российский ГазЕвропа
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