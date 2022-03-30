Эксперт предрек цены на газ выше $5000 в случае отказа Европы от оплаты рублями
Отказ от требования президента России Владимира Путина платить за газ рублями грозит Европе катастрофическими последствиями, считает инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов. Об этом эксперт заявил в беседе с агентством «Прайм».
«Европу ждет резкий рост цен на газ, возможно выше 5000 долларов за тысячу кубов плюс вынужденное рационирование энергопотребления ближайшей зимой», — подчеркнул Суверов.
При этом компания «Газпром» лишится существенной части прибыли, отмечает РИА ФАН.
По словам эксперта, заместить газ из России поставками сжиженного топлива из США или Катара будет сложно. Стратег объяснил, что свободные мощности американцев по газу ограничены, а катарские поставки законтрактованы, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 660 / сут.
Умерли
368 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 229 / сут.
- Россиян предупредили о мошенничестве с помощью подделки банковских сайтов
- Российское посольство направило ноту в МИД ФРГ из-за атаки на мемориал в Берлине
- Польша откажется от импорта российских энергоносителей до конца года
- Российские военные уничтожили крупные склады ВСУ в Донецкой и Хмельницкой областях
- СМИ: Британия может поставить на Украину самоходные артиллерийские установки AS-90
- Медведев оценил информацию о «коллапсе» в РФ из-за санкций
- В Архангельске мужчина с муляжом взрывчатки попытался ограбить банк
- Медведев спрогнозировал смену системы финансов в мире
- Евро опустился ниже 91 рубля впервые с 23 февраля
- В СНГ обсудят меры по минимизации влияния санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru