Эксперт предрек Евросоюзу проблемы из-за Алжира

Владелец финансовых сервисов в Восточной Африке Михаил Ляпин заявил, что вступление в БРИКС обеспечит Алжиру новые рынки экспорта и дополнительные инвестиции, сообщает NEWS.ru.

Алжир не сможет компенсировать российский газ Европе

Он отметил, что африканское государство является крупным экспортером природного газа и азотных удобрений, а вступление в альянс позволит ему диктовать условия при торговле с Евросоюзом.

«До текущего момента основным рынком экспорта для Алжира был ЕС, но, видимо, Алжир подозревает, что если лошадь сдохла, то следует непременно слезать и объединяться с другими, не западными развивающимся странами», — подчеркнул Ляпин.

Ранее президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что республика заинтересована в присоединении к БРИКС, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЭкономикаЕвросоюзАлжир
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры