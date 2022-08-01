Эксперт предрек Евросоюзу проблемы из-за Алжира

Он отметил, что африканское государство является крупным экспортером природного газа и азотных удобрений, а вступление в альянс позволит ему диктовать условия при торговле с Евросоюзом.

«До текущего момента основным рынком экспорта для Алжира был ЕС, но, видимо, Алжир подозревает, что если лошадь сдохла, то следует непременно слезать и объединяться с другими, не западными развивающимся странами», — подчеркнул Ляпин.

Ранее президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что республика заинтересована в присоединении к БРИКС, пишут «Известия».

