Эксперт предрек Евросоюзу проблемы из-за Алжира
Владелец финансовых сервисов в Восточной Африке Михаил Ляпин заявил, что вступление в БРИКС обеспечит Алжиру новые рынки экспорта и дополнительные инвестиции, сообщает NEWS.ru.
Он отметил, что африканское государство является крупным экспортером природного газа и азотных удобрений, а вступление в альянс позволит ему диктовать условия при торговле с Евросоюзом.
«До текущего момента основным рынком экспорта для Алжира был ЕС, но, видимо, Алжир подозревает, что если лошадь сдохла, то следует непременно слезать и объединяться с другими, не западными развивающимся странами», — подчеркнул Ляпин.
Ранее президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что республика заинтересована в присоединении к БРИКС, пишут «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+10 824 / сут.
Умерли
382 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+6 077 / сут.
- СМИ: авианосная ударная группа ВМС США направилась в акваторию к юго-востоку от Тайваня
- На Украине заявили о прибытии немецких РСЗО Mars II
- Эксперт предрек Евросоюзу проблемы из-за Алжира
- Путин: Россия не намерена работать с недружественными странами себе в убыток
- Путин заявил, что Запад «выбросил на помойку» принципы ВТО
- Врач рассказал, чем опасен выявленный у Чубайса синдром Гийена — Барре
- Хуснуллин спрогнозировал падение спроса на жилье на 10-20%
- Песков объяснил сложности с поставками газа в Европу санкциями
- Кремль поддержал Белград по ситуации с Косово
- Минобороны сообщило об уничтожении двух установок HIMARS в Харькове
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru