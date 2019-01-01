Эксперт: Переговоры по «Дружбе» растянутся на неопределенный срок

«Переговоры ведутся по нескольким направлениям - в первую очередь обсуждается компенсация прямого ущерба, если он был. Потом компенсация упущенной выгоды, и наконец, решается, как возобновить работу в полном объеме, как это было ранее. Опять-таки, нужно понять, что делать с нефтью, оставшейся в трубе. Проводить ее очистку или изменение состава, для того, чтобы она дошла до прежнего уровня. Это вопрос не быстрый, подобное не решается за один день, на это могут потребоваться месяцы. Пока стороны высказывают свои позиции, далее, возможно, уже будут какие-то действия. Решение будет, это однозначно, в этом заинтересована и сама "Транснефть", и покупатели», - отметил он.

Ущерб от загрязнения нефти в нефтепроводе «Дружба» для России оценивается в примерную сумму от 271 до 435 миллионов долларов. Недополученная выручка «Гомельтранснефть Дружба» могла бы составить 29-35 миллионов долларов. После аварии пропускная способность нефтепровода может сократиться до 40 миллионов тонн.

