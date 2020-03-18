«Все не так страшно». Эксперт об отказе Китая от российской нефти

«Все не так страшно. В какую-то из недель на одной из китайской НПЗ не будет брать конкретную партию топлива у «Роснефти». Здесь не идет речь о том, что Китай отказывается от сотрудничества с Россией либо с «Роснефтью». Этого не происходит. Россия остается одним из крупнейших поставщиков нефти в Китай. Плюс у нас есть контракты, которые подтверждены межправительственными соглашениями, более 30 млн тонн в год. К тому же около 20-30 млн тонн закупается вне межправительственного соглашения просто по коммерческим контрактам. Поставки идут и через нефтепровод, и через танкерные поставки. Так что здесь просто сокращение импорта нефти Китаем, но пик его уже прошел, сейчас промышленность восстанавливается, карантин снимается с разных городов, поэтому больше нефтепродуктов используется на транспорте. Действительно, есть сокращение потребления авиакеросина, а нефть потребляется устойчиво, пусть немного и в меньших объемах. Март - апрель окрашен сокращением закупок во всем мире, но паниковать не приходится», - добавил он.

По данным Федеральной таможенной службы, поставки российской нефти уменьшились на 28 процентов. Их общая сумма в январе 2020 года составила два миллиарда долларов, тогда как в январе прошлого года она была около 2,8 миллиардов долларов. Экспорт нефтепродуктов также сократился: 458 миллионов долларов против 569 миллионов в прошлом году. Спад составил примерно 20 процентов.

По мнению аналитиков, главная и единственная причина уменьшения экспорта сырья из России — эпидемия коронавируса. Несмотря на это, Китай остался главным импортером российской нефти.

