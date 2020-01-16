Эксперт объяснился за «доллар по 200 рублей»

Он опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором заявил, что его слова о возможности колебаний курса рубля — абсолютно риторический пример, призванный показать влияние девальвационных ожиданий на инвестиционную активность и экономический рост.

Ранее в ходе дискуссии экспертов «Горизонты экономической политики», организованной в рамках Гайдаровского форума, Веденёв обмолвился о том, что курс рубля в будущем может упасть до отметки 200 рублей.

В свою очередь экономист Дениса Ракша, обсуждая с НСН слова Алексея Ведёва, так же предположил, что СМИ неправильно интерпретировали слова эксперта.

