Эксперт объяснился за «доллар по 200 рублей»

16 января 202019:34

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведёв, который ранее заявил о возможности подорожания доллара до 200 рублей, обвинил СМИ в искажении своих слов.

Названы факторы, при которых доллар будет стоит 200 рублей

Он опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором заявил, что его слова о возможности колебаний курса рубля — абсолютно риторический пример, призванный показать влияние девальвационных ожиданий на инвестиционную активность и экономический рост.

Ранее в ходе дискуссии экспертов «Горизонты экономической политики», организованной в рамках Гайдаровского форума, Веденёв обмолвился о том, что курс рубля в будущем может упасть до отметки 200 рублей.

В свою очередь экономист Дениса Ракша, обсуждая с НСН слова Алексея Ведёва, так же предположил, что СМИ неправильно интерпретировали слова эксперта.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Демьянчук
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