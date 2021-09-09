Эксперт объяснил падение цен на бензин

Средняя стоимость бензина на российских автозаправках снизилась в первую неделю сентября на фоне возвращения россиян из отпусков, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.

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По его словам, началось проседание повышенного спроса на топливо. Как отметил эксперт, в 2021 году люди больше передвигаются на автомобилях из-за закрытых границ на фоне эпидемии COVID-19. Также сыграла свою роль угроза полного закрытия экспорта бензина.

Напомним, Росстат сообщил, что розничные цены на бензин с 30 августа по 6 сентября снизились на 15 копеек. Это произошло впервые с сентября 2020 года.

Правительство Российской Федерации не видит никаких рисков возможного значительного подорожания бензина этой осенью, наблюдается тренд на восстановление рынка. Об этом ранее заявил заместитель премьер-министра Александр Новак.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ТопливоЦены На Бензин
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