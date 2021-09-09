Эксперт объяснил падение цен на бензин
Средняя стоимость бензина на российских автозаправках снизилась в первую неделю сентября на фоне возвращения россиян из отпусков, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.
По его словам, началось проседание повышенного спроса на топливо. Как отметил эксперт, в 2021 году люди больше передвигаются на автомобилях из-за закрытых границ на фоне эпидемии COVID-19. Также сыграла свою роль угроза полного закрытия экспорта бензина.
Напомним, Росстат сообщил, что розничные цены на бензин с 30 августа по 6 сентября снизились на 15 копеек. Это произошло впервые с сентября 2020 года.
Правительство Российской Федерации не видит никаких рисков возможного значительного подорожания бензина этой осенью, наблюдается тренд на восстановление рынка. Об этом ранее заявил заместитель премьер-министра Александр Новак.
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