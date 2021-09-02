«Проблема яйца и курицы». Аналитик рассказал, что мешает СПГ стать заменой бензину

Игорь Юшков оценил планы «Новатэка» о постройке в России сети криоАЗС и малотоннажных заводов сжиженного природного газа.

«Новатэк» планирует построить в России разветвленную сеть криоАЗС и малотоннажных заводов сжиженного природного газа (СПГ), рассказал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) зампред правления компании Эдуард Гудков.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о преимуществах этого топлива по сравнению с бензином и дизелем, а также о сложностях с его глобальным распространением.

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Специалист объяснил, что сжиженный природный газ отличается от стандартного газового топлива, знакомого большинству автомобилистов.

«На КриоАЗС используют СПГ - сжиженный природный газ, который становится жидким при температуре до -162 градусов. Это не обычные красные баллоны, которые мы привыкли видеть на маршрутках или газелях. Это топливо давно используется, есть много заправок. А криоАЗС практически нет, их можно пересчитать по пальцам во всей стране. Специфика в том, что оборудование для автомобиля, чтобы он работал на СПГ, довольно сложное, большое и тяжелое. На обычные легковушки оборудование СПГ ты не поставишь. Поэтому здесь речь идет не о массовом использовании СПГ обычными людьми, а исключительно всевозможными большегрузами», - отметил Юшков.

Несмотря на специфику, у этого вида топлива есть масса преимуществ, отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

«Это выгодно потребителю, потому что газ значительно дешевле, чем и дизель, и бензин. И для экологии это также лучше, потому что при сжигании газа в атмосферу попадает меньше вредных веществ, чем когда сгорает дизель или бензин. Если это приобретет какие-то большие масштабы, то будут высвобождаться объемы нефти и нефтепродуктов, их можно будет экспортировать, и государство будет получать дополнительные доходы из бюджета. Плюс газа у нас в стране гораздо больше, чем нефти. Мы мировые лидеры по запасам газа, поэтому целесообразнее было внедрять у нас газомоторную технику. Она чище и дешевле. Плюс СПГ - это безопасно. Этот газ не взрывается. Максимум, что может произойти, он будет нагреваться и испаряться. Тем более СПГ-оборудование будут ставить не люди, а компании, и делать это целенаправленно, поэтому здесь риски взрывов и аварий минимальны», - отметил специалист.

При этом Юшков заметил, что пока рано говорить, насколько востребованными будут так называемые криоАЗС, которые хочет строить «Новатэк».

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«Идея хорошая, красивая. Но есть проблема яйца и курицы. Нет инфраструктуры, никто не покупает газомоторное оборудование, нет потребителя, мало заправок. Поэтому здесь надо принимать какое-то волевое решение, ставить заправки четко вдоль какой-то трассы и договариваться с перевозчиками или какими-то компаниями, чтобы они переводили свое оборудование на СПГ. «Новатэк» пытается сохранить за собой статус лидера СПГ-отрасли. Он построил на Ямале самый крупный в России СПГ-завод, газ от которого уходит на экспорт, и теперь пытается развиваться на внутреннем рынке. Посмотрим, что из этого произойдет. Станции КриоАЗС построить недешево, потому что это в принципе более сложная вещь, чем обычная заправка. Но стоимость обслуживания не такая и большая», - заключил эксперт.

Ранее глава «Новатэка» Леонид Михельсон говорил, что компания планирует выстроить коридор из СПГ-заправок для автотранспорта от Санкт-Петербурга до Челябинской области, передает РИА Новости.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

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ФОТО: РИА Новости
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