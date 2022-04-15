Эксперт объяснил, к чему приведёт отказ ЕС от российских энергоносителей

По его мнению, для замены российских газа и нефти европейским странам придётся найти им «полную физическую альтернативу».

«Либо пожертвовать значительной частью промышленности, тем самым экономическим ростом и комфортом населения», — отметил он.

Специалист добавил, что высокие цены будут «лишь верхушкой айсберга», так как рано или поздно население «может начать задавать по поводу заработной платы и уровня соцобеспечения».

Ранее в пресс-службе «Петербургского нефтяного терминала» заявили, что антироссийские санкции никак не повлияли на перевалку нефти в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».

