Эксперт обозначил последствия отключения РФ от платежной системы SWIFT

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал о возможных последствиях отключения россии от системы обмена банковской информацией SWIFT, пишет «Прайм».

Он отметил, что отключение Соединенными Штатами России от SWIFT может повлечь за собой панику на валютном рынке и проблемы в международных расчетах. При этом Тузов подчеркнул, что сомневается в возможности США повлиять на SWIFT, штаб-квартира которой находится в Бельгии.