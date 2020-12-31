Эксперт обозначил последствия отключения РФ от платежной системы SWIFT

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал о возможных последствиях отключения россии от системы обмена банковской информацией SWIFT, пишет «Прайм».

Он отметил, что отключение Соединенными Штатами России от SWIFT может повлечь за собой панику на валютном рынке и проблемы в международных расчетах. При этом Тузов подчеркнул, что сомневается в возможности США повлиять на SWIFT, штаб-квартира которой находится в Бельгии.

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Эксперт напомнил, что в 2014 году Россия разработала альтернативу SWIFT – систему передачи финансовых сообщений (СПФС), к которой подключены все ведущие российские банки и компании.



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