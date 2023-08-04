Эксперт не исключил рекордное подорожание гречки к концу зимы
Гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов заявил, что за последний год гречка сильно подешевела - на 37,4%, однако к концу 2023 года не исключено подорожание в 1,5 раза, сообщает NEWS.ru.
По его словам, к этому могут привести ослабление курса рубля из-за санкций, а также сезонность, из-за которой при большом урожае цены падают, а при небольшом - растут.
Он не исключил, что небольшой рост будет отмечен уже осенью.
«К сентябрю она может подорожать в магазинах на 3–5%. То есть несильно, потому что будет ещё много запасов зерна. Но вот к концу зимы по сравнению с текущими ценами гречка может подорожать в 1,5 раза», — заключил эксперт.
Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ выдала предостережение после того, как руководство Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) заявило о росте цен на гречку в сентябре, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «И не пахнет»: Картаполов заявил, что новой мобилизации не будет
- СМИ: Армию Нигерии привели в боевую готовность
- РБК: в Москве установлен рекорд по числу арестованных по статье «Госизмена»
- Эксперт не исключил рекордное подорожание гречки к концу зимы
- Минцифры отвергло обвинения в автоматическом заполнении графы фактического адреса на «Госуслугах»
- Песков: В Кремле внимательно отслеживают ситуацию в Нигере
- Песков: Поляки склонны к нагнетанию напряженности
- Мурашко: поставки вакцин от гриппа начнутся уже в августе
- СМИ: Южнокорейского наркодилера казнили в Китае
- Тюрьма или полмиллиона: Картаполов хочет сажать за уклонение от мобилизации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru