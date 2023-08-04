Эксперт не исключил рекордное подорожание гречки к концу зимы

По его словам, к этому могут привести ослабление курса рубля из-за санкций, а также сезонность, из-за которой при большом урожае цены падают, а при небольшом - растут.

Он не исключил, что небольшой рост будет отмечен уже осенью.

«К сентябрю она может подорожать в магазинах на 3–5%. То есть несильно, потому что будет ещё много запасов зерна. Но вот к концу зимы по сравнению с текущими ценами гречка может подорожать в 1,5 раза», — заключил эксперт.

Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ выдала предостережение после того, как руководство Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) заявило о росте цен на гречку в сентябре, сообщает RT.

