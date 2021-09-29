Эксперт назвала факторы ослабления для рубля
В четвертом квартале текущего года национальная российская валюта будет торговаться в пределах 71,5-74 рубля за доллар, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Анну Зайцеву.
По ее словам, несмотря на то, что в настоящее время по многим направлениям ситуация для рубля благоприятна, есть ряд факторов, которые могут его ослабить. В частности, негативом может стать возможность расширения санкций со стороны США по операциям с российским госдолгом для американцев.
«Несмотря на то, что эти меры не несут прямых угроз финансовой стабильности России, их введение может спровоцировать отток средств американских инвесторов из ОФЗ и привести к временному снижению курса рубля», — отметила аналитик.
Также на валюты развивающихся рынков, в том числе, и на российский, оказывает влияние возможное укрепления доллара США на фоне ожиданий скорого сворачивания программы количественного смягчения в США.
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнился, что доллар в России когда-нибудь вновь будет стоить 30 рублей, однако объяснил, как это сделать.
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