Эксперт назвал условия развития экопроизводства в России

Экологическое производство в России встанет на ноги, когда будут созданы условия для его развития. Об этом в ходе круглого стола в пресс-центре НСН заявил заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Закондырин.

«В этой сфере должны быть практически понятные результаты. Пока кассовое исполнение федерального проекта по комплексной системе ТКО, на данный момент составляет менее 10% от запланированного в этом году. Поэтому надо работать. В пример можно привести прогрессивные наработки коллег из Белгорода, которые много что сделали. Они создали целую отрасль, которая может решить национальную проблему утилизации отходов. Им надо помогать всеми возможными силами, а не заставлять заниматься бесконечными бюрократическими согласованиями. Дать им земельные участки, чтобы они строили сортировки, налоговые льготы. Мы поставили огромные административные барьеры и их надо убрать. Вот тогда отрасль появится», - заявил специалист.

Ранее председатель совета директоров группы компаний «Экомашгрупп» Константин Майков в ходе круглого стола в пресс-центре НСН рассказал, как в России была придумана уникальная технология разделения и переработки «грязного» мусора.



