Эксперт назвал автомобили, которые могут исчезнуть с рынка РФ

Эксперт заявил, что продавцы могут перестать привозить в Россию автомобили Hyundai, Kia и Jeep с двигателями объемом 3.0 литра и более.

По его мнению, с рынка точно уйдет модель Hyundai Palisade. Также россияне не смогут приобрести минивэны Kia Carnival с двигателем 3,5 литра и Jeep Grand Cherokee с мотором объемом 3,6, сказал Рогов в беседе с «Газетой.Ru».

По данным портала Autonews.ru, в России в продаже появились иранские седаны Iran Khodro Dena+. Цены начинаются от 1 449 000 рублей, передает «Радиоточка НСН».

