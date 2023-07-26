Эксперт назвал автомобили, которые могут исчезнуть с рынка РФ
Из-за падения курса рубля и повышения ставок утилизационного сбора на российском рынке могут перестать продаваться некоторые марки автомобилей, предупредил основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.
Эксперт заявил, что продавцы могут перестать привозить в Россию автомобили Hyundai, Kia и Jeep с двигателями объемом 3.0 литра и более.
По его мнению, с рынка точно уйдет модель Hyundai Palisade. Также россияне не смогут приобрести минивэны Kia Carnival с двигателем 3,5 литра и Jeep Grand Cherokee с мотором объемом 3,6, сказал Рогов в беседе с «Газетой.Ru».
По данным портала Autonews.ru, в России в продаже появились иранские седаны Iran Khodro Dena+. Цены начинаются от 1 449 000 рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Днепропетровской области заявили о пожаре после взрывов
- Эксперт назвал автомобили, которые могут исчезнуть с рынка РФ
- Саудовский «Аль-Хиляль» объявил о переходе игрока «Зенита» Малкома
- «Исчезают на глазах»: полковник Макгрегор предрек полный разгром ВСУ
- СМИ: в столице Нигера началась стрельба около офиса президента страны
- Военные вертолеты России тушат пожары в сирийской Латакии
- Argus: российская нефть в июле рекордно подорожала
- Захарова: Москва ответит на урезание численности посольства РФ в Молдавии
- ФРС США повысила ключевую ставку до максимума с 2001 года
- Белый дом: США и ЕС обсудят вывоз зерна с Украины наземным транспортом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru