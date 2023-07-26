«Chery, Geely и Haval»: Названы самые популярные у россиян китайские автомобили

Ранее издание РБК со ссылкой на Главное таможенное управление КНР сообщило, что экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в первом полугодии 2023 года составил $4,6 млрд, что в 6,4 раза (на 543%) больше, чем за аналогичный период прошлого года ($715 млн). В июне 2023 года поставки составили $1,03 млрд — это максимальный показатель с начала года. Кроме того, за первое полугодие 2023 года Китай экспортировал в Россию 325,8 тысячи легковых автомобилей против 64,6 тысячи легковых машин с января по июнь прошлого года. Таким образом, Россия стала крупнейшим экспортным рынком для китайских автомобилей. Хайцеэр назвал основные марки китайских автомобилей, поступающих на российский рынок.

«Три наиболее популярных марки — это Chery, Geely и Haval. За ними следуют модели попроще — это Faw и Changan. Не забудем про “Москвич” и его китайский аналог. Все-таки тройка лидеров — это те марки, которые пришли к нам тогда, когда еще не было массовой экспансии китайских автомобилей на российский рынок. Понятно, что при отсутствии других официальных поступлений правят бал китайские машины», — сказал Хайцеэр.

Собеседник НСН допустил экспорт на российский рынок новых китайских марок автомобилей в этом году.

«Заранее о них не объявляют, но уверен, что что-то новое будет. Другое дело, что повышение акцизов и утилизационного сбора, наверное, несколько притормозит этот процесс, потому что машины существенно подорожают. К тому же, не надо забывать, что в Россию попадают не только легковые автомобили и кроссоверы, но еще и грузовики, и спецтехника. Именно об этом и говорит взрывной спрос. Повторюсь, основной поток автомобилей идет к нам из Китая, лишь в небольшом количестве поступают старые европейские, корейские и японские марки», — добавил автоэксперт.

В заключение Хайцеэр порассуждал на тему, насколько сильно отличается сегодняшний «Москвич» от продукции АЗЛК, полюбившейся советским и российским автомобилистам.

«Нет ничего общего, это совершенно разные автомобили. Только по воспоминаниям восстановили шильдик, красивое название “Москвич”. Именно этим пользуются новые автомобили, собираемые из китайских комплектующих», — подытожил он.

Ранее генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко заявил, что автовладельцы из премиального ценового сегмента активно пересаживаются на китайские электромобили. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

