«Крысы» бегут из Apple

«Есть старая пословица: Крысы бегут с корабля. Назвать Айва крысой, конечно, нельзя. Но то, что компанию покидают те, кто являлся ее ядром, однозначно. У топ-менеджмента начинается исход. Те, кто может устроиться в жизни, не хотят ассоциироваться с неуспехами компании, которые будут впереди. Поэтому я думаю, что для Apple все не очень хорошо – потерять такого ключевого сотрудника означает, что ему не могли предложить что-либо. По сути, Apple расписывается в неспособности удержать Айва и создавать дизайн внутри своей команды. Это крайне неприятное событие, такого не было никогда. И далее мы увидим исход других людей, которые эту компанию поднимали. Сегодня работа в Apple уже не дает преимуществ при устройстве на работу в других компаниях, как это было раньше», - сказал он.

Эксперт указывает, что продажи айфонов падают. «Они слишком дорогие, слишком мало что могут предложить на фоне конкурентов, которые дешевле и лучше. Я думаю, что эта тенденция будет продолжаться, доля айфонов будет сокращаться. А сегодня это основной продукт, которым торгует Apple. Других сравнимых по объему продуктов у компании просто нет», - подчеркнул он.

Отметим, что Джонатан Айв пришел в Apple в 1992 году. Он участвовал в разработке ключевых продуктов компании – iMac и iPhone. В 2015 году Айв занял должность ее главного дизайнера.

