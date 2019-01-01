«Крысы» бегут из Apple
Ведущий аналитик Mobile Research Group в эфире НСН расценил уход Айва как признак кризиса Apple.
Из Apple намерен уволиться главный дизайнер компании Джонатан Айв. Он собирается создать собственную дизайнерскую фирму. Apple будет одним из ее основных клиентов. При этом Айв продолжит работу с Apple и ее проектами.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН расценил уход Айва как признак кризиса Apple.
«Есть старая пословица: Крысы бегут с корабля. Назвать Айва крысой, конечно, нельзя. Но то, что компанию покидают те, кто являлся ее ядром, однозначно. У топ-менеджмента начинается исход. Те, кто может устроиться в жизни, не хотят ассоциироваться с неуспехами компании, которые будут впереди. Поэтому я думаю, что для Apple все не очень хорошо – потерять такого ключевого сотрудника означает, что ему не могли предложить что-либо. По сути, Apple расписывается в неспособности удержать Айва и создавать дизайн внутри своей команды. Это крайне неприятное событие, такого не было никогда. И далее мы увидим исход других людей, которые эту компанию поднимали. Сегодня работа в Apple уже не дает преимуществ при устройстве на работу в других компаниях, как это было раньше», - сказал он.
Эксперт указывает, что продажи айфонов падают. «Они слишком дорогие, слишком мало что могут предложить на фоне конкурентов, которые дешевле и лучше. Я думаю, что эта тенденция будет продолжаться, доля айфонов будет сокращаться. А сегодня это основной продукт, которым торгует Apple. Других сравнимых по объему продуктов у компании просто нет», - подчеркнул он.
Отметим, что Джонатан Айв пришел в Apple в 1992 году. Он участвовал в разработке ключевых продуктов компании – iMac и iPhone. В 2015 году Айв занял должность ее главного дизайнера.
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