Эксперт: Крабовые аукционы приведут отрасль к сильнейшему кризису
Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в эфире НСН рассказал, чем может обернуться для российского рыболовства торги, в прозрачности которых он сильно усомнился.
Российский аукционный дом опубликовал результаты крабовых аукционов. Разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 миллиарда рублей. Лот дает право на долю квоты на добычу краба в подзоне и районе промысла, компании получат их на 15 лет. 10 лотов из 25 на Дальнем Востоке на сумму более 38 миллиардов рублей выиграли три компании, подконтрольные группе «Русский краб» («Атлантик краб», «Пасифик краб» и «Камчатка краб») Глеба Франка. Франк – владелец Русской рыбопромышленной компании (РРПК), зять миллиардера Геннадия Тимченко, пишет издание «Ведомости».
Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в эфире НСН выразил мнение, что подобная система розыгрышей квот приведет отрасль к глубокому кризису.
«Они это не выиграли, а купили по стартовой цене, что свидетельствует о мутности прошедших аукционов. Они и ставили такую задачу перед собой, когда в течение двух лет ломали законодательство. Мы пришли к тому, что аукционы вернулись в экономику России. Те самые аукционы, которые 15 лет разрушали отрасль и привели ее к глубокому кризису. В 2017 году Русская рыбопромышленная компания уже купила на 10 миллиардов рублей 2,5 тысячи тонн квоты, из которых смогла освоить только четверть. Главная проблема, которая сопутствует состоявшимся аукционам, в том, что государство проиграло. Цены на них в три раза ниже, чем в том 2017 году. Вот результат. А если рассматривать перспективу в 15-летнем планировании, то государство потеряло еще и вдвойне. Рост цен нам не грозит, на внутренний рынок эти крабы не поступали и не будут поступать. Для тех, кто интересуется этой экономикой, надо следить за ценами на краба на международных рынках. Туда поставляется эта морепродукция. И это достаточно плачевная история. Русская рыбопромышленная компания и так были закредитована на 700 миллионов долларов, а с учетом нынешних трат они залезли в долги на 1,5 миллиарда долларов. Это очень тяжело, не знаю, как они будут это тащить», - заявил он.
Закон о крабовых аукционах президент Владимир Путин подписал 1 мая: на торги решено выставить около половины от общего допустимого вылова краба в России, или около 46 000 тонн. До президентского указа квоты закреплялись за компаниями по «историческому» принципу – на основании данных о добыче этого ресурса за предыдущие годы. Большинство действующих крабодобытчиков были против реформы.
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