Эксперт: Крабовые аукционы приведут отрасль к сильнейшему кризису

«Они это не выиграли, а купили по стартовой цене, что свидетельствует о мутности прошедших аукционов. Они и ставили такую задачу перед собой, когда в течение двух лет ломали законодательство. Мы пришли к тому, что аукционы вернулись в экономику России. Те самые аукционы, которые 15 лет разрушали отрасль и привели ее к глубокому кризису. В 2017 году Русская рыбопромышленная компания уже купила на 10 миллиардов рублей 2,5 тысячи тонн квоты, из которых смогла освоить только четверть. Главная проблема, которая сопутствует состоявшимся аукционам, в том, что государство проиграло. Цены на них в три раза ниже, чем в том 2017 году. Вот результат. А если рассматривать перспективу в 15-летнем планировании, то государство потеряло еще и вдвойне. Рост цен нам не грозит, на внутренний рынок эти крабы не поступали и не будут поступать. Для тех, кто интересуется этой экономикой, надо следить за ценами на краба на международных рынках. Туда поставляется эта морепродукция. И это достаточно плачевная история. Русская рыбопромышленная компания и так были закредитована на 700 миллионов долларов, а с учетом нынешних трат они залезли в долги на 1,5 миллиарда долларов. Это очень тяжело, не знаю, как они будут это тащить», - заявил он.

Закон о крабовых аукционах президент Владимир Путин подписал 1 мая: на торги решено выставить около половины от общего допустимого вылова краба в России, или около 46 000 тонн. До президентского указа квоты закреплялись за компаниями по «историческому» принципу – на основании данных о добыче этого ресурса за предыдущие годы. Большинство действующих крабодобытчиков были против реформы.

