Эксперт допустил снижение ключевой ставки ЦБ до 12 процентов
Банк России в июне может снизить ключевую ставку до 12% годовых, об этом свидетельствуют замедление инфляции и снижение доходности по облигациям федерального займа. Об этом заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, риски дестабилизации мировой валютной системы возрастают, и не стоит медлить со снижением ключевой ставки.
«О темпах можно спорить. Но поскольку есть опережающий индикатор – доходность облигаций федерального займа, крупнейший долговой рынок, там участники рынка уже закладывают ставку 10%. Я ожидаю, что ЦБ вновь предпримет такой сильный шаг и 10 июня снизит ставку до 12%, а далее, скорее всего, ставка будет 10%», — рассказал Лосев.
Специалист считает, что далее ЦБ может взять паузу до осени, наблюдая, как на общую инфляцию будут влиять компоненты, связанные с продовольствием.
Лосев указал, что в настоящее время стоит вопрос восстановления экономики и ее роста, поэтому необходимо, чтобы макроэкономические показатели вернулись на «приемлемый для экономики уровень».
В конце февраля на фоне специальной военной операции на Украине Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%. Уже в начале апреля регулятор снизил ставку до 17% в связи со снижением темпов роста цен и притоком средств на срочные депозиты, напоминает Ura.ru. В конце месяца этот показатель вновь понизили, на этот раз — до 14%, вопрос об уровне ключевой ставки рассмотрят в ЦБ 10 июня, пишет «Свободная пресса».
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