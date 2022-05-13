Эксперт допустил снижение ключевой ставки ЦБ до 12 процентов

«О темпах можно спорить. Но поскольку есть опережающий индикатор – доходность облигаций федерального займа, крупнейший долговой рынок, там участники рынка уже закладывают ставку 10%. Я ожидаю, что ЦБ вновь предпримет такой сильный шаг и 10 июня снизит ставку до 12%, а далее, скорее всего, ставка будет 10%», — рассказал Лосев.

Специалист считает, что далее ЦБ может взять паузу до осени, наблюдая, как на общую инфляцию будут влиять компоненты, связанные с продовольствием.

Лосев указал, что в настоящее время стоит вопрос восстановления экономики и ее роста, поэтому необходимо, чтобы макроэкономические показатели вернулись на «приемлемый для экономики уровень».

В конце февраля на фоне специальной военной операции на Украине Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%. Уже в начале апреля регулятор снизил ставку до 17% в связи со снижением темпов роста цен и притоком средств на срочные депозиты, напоминает Ura.ru. В конце месяца этот показатель вновь понизили, на этот раз — до 14%, вопрос об уровне ключевой ставки рассмотрят в ЦБ 10 июня, пишет «Свободная пресса».

