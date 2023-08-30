Эксперимент с исламским банкингом начнется в России в сентябре
30 августа 202318:53
В России с 1 сентября стартует эксперимент по исламскому финансированию. Законопроект был подписан президентом России Владимиром Путиным в августе.
Тестирование пройдет в Башкирии, Дагестане, Чечне и Татарстане. При этом власти допускают расширение географии эксперимента.
Исламский банкинг подразумевает соответствие принципам шариата - отсутствие процентных доходов, запрет риска и вложения средств в ряд отраслей.
Законопроект об исламском банкинге был принят Госдумой в июле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru