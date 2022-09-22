Экс-зампред ЦБ: Около 50 банков уйдут из России в ближайшие полтора года
Около 50 банков могут уйти с российского рынка в ближайшие полтора года. Об этом сообщил глава рейтингового агентства АКРА, экс-зампред Центробанка Михаил Сухов в беседе с Известиями.
«До конца года при восстановлении надзорной практики с рынка уйдет около десятка банков, до конца следующего года – еще 30–40 игроков», – считает эксперт.
По словам Сухова, число кредитных организаций уменьшится до 300.
Эксперт указал, что прогнозировать такие истории достаточно сложно, а ключевые факторы, влияющие на сокращение числа банков — в том числе уход нерезидентов и консолидация сектора — пока не раскрылись в полной мере.
Сейчас на рынке действуют около 60 банков, контролируемых иностранным капиталом, отмечает РЕН ТВ.
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