Экс-зампред ЦБ: Около 50 банков уйдут из России в ближайшие полтора года

«До конца года при восстановлении надзорной практики с рынка уйдет около десятка банков, до конца следующего года – еще 30–40 игроков», – считает эксперт.

По словам Сухова, число кредитных организаций уменьшится до 300.

Эксперт указал, что прогнозировать такие истории достаточно сложно, а ключевые факторы, влияющие на сокращение числа банков — в том числе уход нерезидентов и консолидация сектора — пока не раскрылись в полной мере.

Сейчас на рынке действуют около 60 банков, контролируемых иностранным капиталом, отмечает РЕН ТВ.

