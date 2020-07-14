Экс-замминистра авиации: выделенных «Аэрофлоту» 70 млрд рублей хватит на первое время
Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов рассказал НСН о плачевном состоянии гражданской авиации в России и положительно оценил выделение средств «Аэрофлоту».
Кабмин выделил «Аэрофлоту» госгарантии по кредитам на 70 млрд рублей, о чём заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководством авиакомпании.
«Мною подписано распоряжение о выделении компании государственных гарантий на кредиты в сумме 70 млрд рублей», - сказал Мишустин, отметив, что срок гарантий составит пять лет.
Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в эфире НСН сообщил, что авиаотрасль уже три месяца стоит на земле, основной её источник прибыли, международные перелёты, откроется ещё не скоро.
«Пандемия уже отпускает свои железные объятия, но медленно. Дело в том, что основные и самые большие потери, которые понесла гражданская авиация, это полное отсутствие международных полётов последние три месяца. Именно там зарабатывались основные деньги, и был большой спрос наших граждан. И даже при том, что у нас международные полёты открываются с 15 июля, авиасообщение в полной мере не восстановится, потому что не все страны до сих пор готовы нас принимать. Внутренние перевозки тоже рухнули, хоть и меньше. Отрасль уже 3 месяца стоит на земле», - сказал экс-замминистра.
Кроме того, он отметил, что выделенной суммы хватит только на первое время, но положительно оценил этот шаг.
«Выделение миллиардов для главной авиакомпании в нашей стране – очень правильный шаг нашего правительства, потому что ровно также поступают во всех странах мира. Всё для того, чтобы сохранить воздушный транспорт. Конечно, эта сумма недостаточна в полной степени для того, чтобы «Аэрофлот» поддержать, но для старта полётов после их открытия это хорошая цифра. Надеемся, что к концу года объём авиаперевозок будет крепнуть, и «Аэрофлот» начнёт возвращать государству эти деньги», - добавил Смирнов.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала, что, по предварительной неподтверждённой информации, уже вскоре Италия и Испания могут открыться для российских туристов.
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