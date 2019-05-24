Экс-владелец «Югры» рассказал, что платил полковнику ФСБ за покровительство

Экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин дал показания против полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взяток на 850 тысяч долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Бывший банкир рассказал, что платил полковнику за покровительство в течение трех лет. Черкалин за деньги решал вопросы по уголовным делам в отношении структур и лиц, связанных с Хотиным. Официальных сведений, подтверждающих показания Хотина на данный момент нет, отмечает Ura.ru.

По данным источников, управлению собственной безопасности ФСБ было известно как минимум о трех эпизодах незаконной деятельности Черкалина.

Полковника ФСБ Черкалина обвиняют в получении 850 тысяч долларов (около 55 миллионов рублей) от главы коммерческой фирмы за общее покровительство. Речь идет о периоде с 2012 по 2015 год.

По этому делу арестованы также бывшие коллеги Черкалина из ФСБ: полковники Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. Они обвиняются в хищении имущества на полмиллиарда рублей.

В ходе обыска у троих фигурантов найдены и изъяты 12 миллиардов рублей, а также драгоценности, элитные часы и ценные бумаги.

Ранее НСН писала о том, что полковники ФСБ бьют рекорды полковника МВД Дмитрия Захарченко, задержанного за взятки в сентябре 2016 года. У него было изъято 8,5 миллиардов рублей.



