Экс-посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич стал замглавы Минэкономразвития

Экс-посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития страны. Распоряжение об этом опубликовано на сайте кабмина, сообщает RT.

Бабич покинул пост посла в Белоруссии в конце апреля распоряжением президента РФ Владимира Путина. На этом месте его сменил Дмитрия Мезенцева. Михаил Бабич работал полпредом в Приволжском федеральном округе с декабря 2011 года. Послом России в Минске он был назначен в конце лета 2018 года, отмечает Ura.ru.

Ранее эксперт по Белоруссии, политолог Александр Зимовский в эфире НСН рассказал, что Белоруссия ждёт мягкого Мезенцева.



