Экс-министр ЖКХ: Украине грозят проблемы с газом зимой

По его словам, «Газпром» в настоящее время не поставляет в Европу столько газа, «чтобы можно было заполнить хранилища для прохождения зимнего отопительного сезона». Кучеренко считает, что страну зимой ждут большие проблемы с газом, так как власть не задумывается о ситуации.

Решение «Газпром» отказаться от бронирования дополнительного объема мощностей для транзита газа через Украину привело к подорожанию голубого топлива в Европе. Во вторник спотовая цена газа превысила $400 за тысячу кубометров, на этом фоне отмечены проблемы с заполнением подземных газовых хранилищ, передает «Интерфакс».

