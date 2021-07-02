Экс-министр ЖКХ: Украине грозят проблемы с газом зимой

Украину предстоящей зимой ждут большие проблемы с газом, сообщает телеканал «Первый независимый» со ссылкой на бывшего министр ЖКХ страны Алексея Кучеренко.

Отказ «Газпрома» от части украинского транзита газа взвинтил цены в Европе

По его словам, «Газпром» в настоящее время не поставляет в Европу столько газа, «чтобы можно было заполнить хранилища для прохождения зимнего отопительного сезона». Кучеренко считает, что страну зимой ждут большие проблемы с газом, так как власть не задумывается о ситуации.

Решение «Газпром» отказаться от бронирования дополнительного объема мощностей для транзита газа через Украину привело к подорожанию голубого топлива в Европе. Во вторник спотовая цена газа превысила $400 за тысячу кубометров, на этом фоне отмечены проблемы с заполнением подземных газовых хранилищ, передает «Интерфакс».

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