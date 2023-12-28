«Вопрос психологии»: Экс-министр труда Калашников о влиянии праздников на экономику

«Вот уже 30 лет статистика фиксирует снижение экономических показателей в январе из-за того, что практически полмесяца мы отдыхаем. Если люди не работают, то, естественно, они ничего не производят. Продление новогодних каникул восприняли с энтузиазмом. Дискуссия идет: сократить или нет, перенести на майские… В информационном и экспертном поле это обсуждается ровно 25 лет», - сказал Калашников.

Он также отметил, что по эффективности труда Россия «выбивается вперед» на фоне других стран.

«Можно говорить о дисциплине труда, о производительности труда... И по дисциплине, и по производительности труда мы, конечно, не впереди планеты всей. Есть другие нации, которые в этом отношении более жесткие, например те же немцы, китайцы или японцы. В то же время по эффективности труда, когда нужно что-то взять авралом и так далее, Россия, безусловно, по средним показателям выбивается вперед. Это вопрос национальной психологии, а не экономики», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что за первые десять месяцев 2023 года ВВП России увеличился на 3,2%, а по итогам года рост может составить 3,5%. Он отметил, что это хороший показатель для российской экономики, передает «Радиоточка НСН».

