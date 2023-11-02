Экс-министр труда Калашников объяснил, почему россияне не покупают золото

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на анализ данных мировых центробанков сообщило о том, что золотые резервы России по итогам сентября 2023 года выросли до рекордных 2,36 тысячи тонн. Отмечается, что по этому показателю Москва остается на пятом месте в мире. Калашников пояснил, какое значение золотые резервы имеют для государства.

«При всей волатильности и проблемности золота для населения золотой запас продолжает оставаться определенным показателем финансовой устойчивости каждой страны, в том числе и России. Резкое увеличение золота в России свидетельствует, с одной стороны, о том, что у нас повышается финансовая устойчивость, с другой стороны, проблема ликвидности золота никуда не делась. Меры, которые предприняло правительство для свободного оборота золота, не привели к тому, что население стало покупать золото. Россияне по-прежнему не верят в золото как в устойчивую валюту в силу его тяжелой ликвидности», — сказал Калашников.

Собеседник НСН отметил, что рост золотого запаса никак не связан с невозможностью дефолта в стране.

«Дефолт — это несоблюдение государством своих обязательств. Речь идет прежде всего о вкладах граждан в банках, о выплатах по облигациям. Думаю, что сейчас нет такой ситуации, которая намекала бы на возможность дефолта», — добавил экономист.

Бывший министр труда подчеркнул, что золотой запас не делает Россию более инвестиционно привлекательной.

«Это же мертвый запас. Такая вот подушка безопасности, показатель стабильности государства. Если страна кому-то что-то будет должна, она может пустить золото в расход. Но, например, для США (лидера по золотому запасу — более 8000 тонн) расчет по госдолгу не является задачей — для них это две параллельные реальности», — подытожил он.

Ранее Калашников заявил, что скачка цен в России не будет, так как платежеспособность населения и покупательская способность являются существенными ограничителями роста цен. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

