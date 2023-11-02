Экс-министр труда Калашников объяснил, почему россияне не покупают золото
Рост золотого запаса повысил финансовую устойчивость России, но проблема ликвидности золота по-прежнему не решена, сказал НСН Сергей Калашников.
Рост золотого запаса России не привел к увеличению популярности золота у населения из-за его тяжелой ликвидности, при этом финансовая устойчивость России повысилась. Об этом НСН заявил бывший министр труда, экономист Сергей Калашников.
Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на анализ данных мировых центробанков сообщило о том, что золотые резервы России по итогам сентября 2023 года выросли до рекордных 2,36 тысячи тонн. Отмечается, что по этому показателю Москва остается на пятом месте в мире. Калашников пояснил, какое значение золотые резервы имеют для государства.
«При всей волатильности и проблемности золота для населения золотой запас продолжает оставаться определенным показателем финансовой устойчивости каждой страны, в том числе и России. Резкое увеличение золота в России свидетельствует, с одной стороны, о том, что у нас повышается финансовая устойчивость, с другой стороны, проблема ликвидности золота никуда не делась. Меры, которые предприняло правительство для свободного оборота золота, не привели к тому, что население стало покупать золото. Россияне по-прежнему не верят в золото как в устойчивую валюту в силу его тяжелой ликвидности», — сказал Калашников.
Собеседник НСН отметил, что рост золотого запаса никак не связан с невозможностью дефолта в стране.
«Дефолт — это несоблюдение государством своих обязательств. Речь идет прежде всего о вкладах граждан в банках, о выплатах по облигациям. Думаю, что сейчас нет такой ситуации, которая намекала бы на возможность дефолта», — добавил экономист.
Бывший министр труда подчеркнул, что золотой запас не делает Россию более инвестиционно привлекательной.
«Это же мертвый запас. Такая вот подушка безопасности, показатель стабильности государства. Если страна кому-то что-то будет должна, она может пустить золото в расход. Но, например, для США (лидера по золотому запасу — более 8000 тонн) расчет по госдолгу не является задачей — для них это две параллельные реальности», — подытожил он.
Ранее Калашников заявил, что скачка цен в России не будет, так как платежеспособность населения и покупательская способность являются существенными ограничителями роста цен. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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