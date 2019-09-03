Экс-министр назвал потери Украины из-за блокады Крыма
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил в эфире украинского телеканала 112, что из-за блокады Крыма страна ежегодно теряет около одного миллиарда долларов, сообщает Ura.ru
В частности, 300 миллионов долларов Украина недополучает из-за отказа поставлять электричество на полуостров, более 600 миллионов долларов – из-за продуктов питания, которые в Крым не могут поставлять фермеры южных областей Украины.
Суслов посетовал, что теперь этот рынок заняли Ставрополье, Кубань и частично Турция, передает RT.
Ранее бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН призвал решить проблему с нехваткой воды в Крыму путем очистки сточных вод.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Новости за ночь: Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
- Российской посольство раскритиковало Джонсона за его слова о Второй мировой
- В США связали перепалку Рогозина и Борисова с уходом Путина
- Турция не исключила покупку дополнительных С-400 у России
- Путин пообещал бесплатное обучение студентам из городов, пострадавших от паводков