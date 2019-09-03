Экс-министр назвал потери Украины из-за блокады Крыма

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил в эфире украинского телеканала 112, что из-за блокады Крыма страна ежегодно теряет около одного миллиарда долларов, сообщает Ura.ru

В частности, 300 миллионов долларов Украина недополучает из-за отказа поставлять электричество на полуостров, более 600 миллионов долларов – из-за продуктов питания, которые в Крым не могут поставлять фермеры южных областей Украины.

Суслов посетовал, что теперь этот рынок заняли Ставрополье, Кубань и частично Турция, передает RT.

Ранее бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН призвал решить проблему с нехваткой воды в Крыму путем очистки сточных вод.

