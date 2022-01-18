Экс-министр энергетики Украины не исключила воровство российского газа
Компания «Нафтогаз Украины» может ограничить поставки газа населению и промышленности, а в случае острого дефицита — даже пойти на «воровство» транзитного газа из России. Таким мнением поделилась заслуженный энергетик Украины, экс-исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец.
Как отметила бывшая и.о. главы Минэнерго, в подземных хранилищах осталось 6,6 млрд кубометров газа для внутреннего потребления, дефицит топлива в первом квартале составил по меньшей мере 2 млрд кубометров, пишет РИА ФАН.
«Украина не сможет обойтись без его импорта для покрытия пиковых нагрузок в отопительный период, обусловленных низкими температурами воздуха», — написала Буславец на своей странице в Facebook.
По мнению энергетика, «Нафтогаз» оказался в «глубоком финансовом дефиците», у компании нет средств на импорт газа, и украинские власти вынуждены искать от 2 до 3 млрд долларов на закупки топлива. Если Украине не хватит денег или поставляемых из Евросоюза мощностей, «Нафтогаз» не сможет обеспечивать достаточный импорт для покрытия суточных дефицитов, отмечает телеканал «360».
В этом случае властям придется либо ограничивать или отключать потребление промышленных предприятий, ограничивать поставки газа для ТЭЦ и котельных, или же «отбирать российский газ из транзитного потока»: последнее Буславец назвала «недопустимым, но очень вероятным».
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