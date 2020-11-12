Единорос Козлов: В бюджете надо учесть допсредства на обманутых дольщиков

Депутат столичного парламента единорос Александр Козлов выступил с предложением предусмотреть в бюджете до 2023 года средства для обманутых дольщиков. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».



По словам Козлова, комиссия по градостроительству, государственной собственности и землепользованию поддержала проект бюджета столицы на следующий год на прошедшем заседании. Он назвал актуальной для Москвы проблему обманутых дольщиков, отметив, что в ТиНАО этот вопрос стоит очень остро.

Депутат выразил намерение добиваться выделение допсредств из бюджета на достройку проблемных объектов. Он сообщил, что в текущем году более 2,6 тыс. человек пострадали из-за недобросовестности застройщиков.

Козлов напомнил, что проблема «долгостроев» начала активно решаться на федеральном уровне в 2017 году. В частности, был введен закон, который предусматривает механизмы достройки жилья либо выплаты компенсаций, и модель долевого строительства с эскроу-счетами.









