Экс-главе РКК «Энергия» предъявлено обвинение в мошенничестве

Солнцев, а также гендиректор ФГУП «НПП "Исток"», разработчик и производитель СВЧ-электроники для комплексов связи Александр Борисов обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что в отношении Солнцева и других бывших менеджеров РКК ведется расследование. Речь идет о действиях фигурантов дела в 2018 году.



