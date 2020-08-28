Экс-главе РКК «Энергия» предъявлено обвинение в мошенничестве

Экс-гендиректору одного из крупнейших предприятий космической отрасли России РКК «Энергия» Владимиру Солнцеву предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева.

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Солнцев, а также гендиректор ФГУП «НПП "Исток"», разработчик и производитель СВЧ-электроники для комплексов связи Александр Борисов обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что в отношении Солнцева и других бывших менеджеров РКК ведется расследование. Речь идет о действиях фигурантов дела в 2018 году.


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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:МошенничествоРкк Энергия
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