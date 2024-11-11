Экс-глава ЦБ Дубинин предположил, что ключевую ставку оставят на уровне 21%

Центробанк РФ с большой долей вероятности оставит ключевую ставку на уровне 21% годовых на заседании 20 декабря, заявил экс-глава ЦБ Сергей Дубинин.

Банк России заявил о высокой вероятности повышения ключевой ставки в декабре
«Представители ЦБ сформулировали еще одну интересную мысль публично — что повышение ключевой ставки не приносит преодоление инфляции. Повышение ставки не только не снижает цены, но и не приводит к их замедленному росту. Поэтому, исходя из этого, можно оставить ключевую ставку и на том уровне, где она сегодня находится. Ну, то есть 21%. Я бы назвал этот сценарий более вероятным», — сказал Дубинин в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если же ЦБ все же решит повысить ключевую ставку, то это может быть сделано на 100 или 200 базисных пунктов, то есть до 22% и 23% соответственно.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что повышение ключевой ставки ЦБ уже дает результат — инфляция уже начала замедляться, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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