Экс-глава ЦБ Дубинин: Банк России сохранит ставку в феврале на уровне 21%
В Центральном банке считают, что в феврале произойдет заметное снижение темпов роста инфляции, однако эти расчеты, вероятнее всего, ошибочны, отметил в эфире НСН Сергей Дубинин.
Банк России на заседании по ключевой ставке 14 февраля, вероятнее всего, оставит ключевую ставку на уровне 21%, заявил бывший глава Центробанка РФ Сергей Дубинин в разговоре с НСН.
Ранее Банк России объяснил, почему инфляция за год разогналась выше прогноза. Ускорение инфляции выше октябрьского прогноза в ЦБ связали с недооценкой динамики спроса в экономике, вызванного высокой кредитной активностью, а также с ослаблением рубля после ноябрьских санкций США на российские банки. Между тем заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 14 февраля. В декабре, вопреки ожиданиям аналитиков, в ЦБ предпочли оставить учетную ставку на уровне 21%. Дубинин считает, что в этот раз регулятор примет аналогичное решение.
«Лично я считал, что выход от 20% до 21% ни на что не повлияет, а у Центрального банка другая была оценка. Также они увидели, как им показали расчеты, что все-таки снижение в первом квартале 2025 года произойдет уже из-за того, что ставка достаточно высокая. Они увидели первые признаки замедления кредитования… И по корпоративному кредитованию, и, прежде всего, по кредитованию жилищному. Соответственно, у них оптимистичная оценка, что в феврале будет уже заметно снижение темпа роста инфляции. Я, например, с трудом понимал, как может замедлиться инфляция, если по транспорту уже тарифы подняли, а по ЖКХ с января. У меня не билось это. Думаю, что инфляция не замедлится. Вполне возможно оставят еще на один-два месяца до следующего заседания то, что есть», - сказал Дубинин.
Комментируя объяснения ЦБ о том, почему инфляция за год разогналась выше прогноза, он отметил, что регулятор строит расчеты на статистике из предыдущих периодов и не обязан «угадывать».
«Угадывать вообще-то плохо подходит для работы любого органа власти, да и для экспертов серьезных. Обычно выдается три сценария – инерционный, то есть продолжение всего как есть, оптимистичный и негативный. Все эти прогнозы базируются на статистике предыдущих периодов. Но что будет дальше, это только по расчетам в соответствии с самой моделью... Поэтому там никто гаданиями не занимается. Они в первой половине года на основе первых кварталов и последних кварталов предыдущего года выдают прогноз краткосрочный, что же будет по году в целом. И это в любом случае получается диапазон от и до. Это нормальная работа», - добавил собеседник агентства.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что «тормозной путь» возвращения инфляции к цели 4% займет весь 2025 год и захватит часть 2026-го. Она считает, что смягчение денежно-кредитной политики будет воспринято как капитуляция перед инфляцией и подтолкнет ее еще выше, «Радиоточка НСН».
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