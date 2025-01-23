Экс-глава ЦБ Дубинин: Банк России сохранит ставку в феврале на уровне 21%

Банк России на заседании по ключевой ставке 14 февраля, вероятнее всего, оставит ключевую ставку на уровне 21%, заявил бывший глава Центробанка РФ Сергей Дубинин в разговоре с НСН.

Ранее Банк России объяснил, почему инфляция за год разогналась выше прогноза. Ускорение инфляции выше октябрьского прогноза в ЦБ связали с недооценкой динамики спроса в экономике, вызванного высокой кредитной активностью, а также с ослаблением рубля после ноябрьских санкций США на российские банки. Между тем заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 14 февраля. В декабре, вопреки ожиданиям аналитиков, в ЦБ предпочли оставить учетную ставку на уровне 21%. Дубинин считает, что в этот раз регулятор примет аналогичное решение.