Экс-глава Свердловской области рассказал о «спасении» Уралвагонзавода от Чубайса

Один из крупнейших мировых производителей танков, нижнетагильский Уралвагонзавод (УВЗ), мог закрыться из-за экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом заявил первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель, передает «Коммерсантъ».

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Накануне экс-глава региона провел публичную лекцию для студентов Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в честь Дня образования Свердловской области.

Россель рассказал, что встречался с Чубайсом лишь однажды и жаловался политику на отсутствие военных заказов и простой УВЗ с 60 тысячами рабочих, пишет Ura.ru.

«А он говорит: Уралвагонзавод нам не нужен. Танки мы купим в Израиле, а вагоны — в Китае», — рассказал бывший губернатор.

В дальнейшем завод сохранили благодаря крупному контракту с Министерством обороны РФ. Кроме того, из-за намерений Чубайса мог закрыться и екатеринбургский Уралмашзавод, указал Россель.

«Сами посудите: засекреченная область, Госснаб ликвидировали, продуктов питания нет, 1,5 млн безработных — и в это время ваучерная приватизация. Это нарочно не придумаешь, это тонкая шпионская работа», — отметил экс-глава региона.

Весной 2022 года Анатолий Чубайс покинул Россию и уехал за рубеж, напоминает телеканал 360. По данным СМИ, экс-глава «Роснано» намерен поселиться в Великобритании.

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Фото: photo.roscongress.org/
ТЕГИ:Свердловская ОбластьУралвагонзаводАнатолий Чубайс
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