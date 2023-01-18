Экс-глава Свердловской области рассказал о «спасении» Уралвагонзавода от Чубайса
Один из крупнейших мировых производителей танков, нижнетагильский Уралвагонзавод (УВЗ), мог закрыться из-за экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом заявил первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель, передает «Коммерсантъ».
Накануне экс-глава региона провел публичную лекцию для студентов Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в честь Дня образования Свердловской области.
Россель рассказал, что встречался с Чубайсом лишь однажды и жаловался политику на отсутствие военных заказов и простой УВЗ с 60 тысячами рабочих, пишет Ura.ru.
«А он говорит: Уралвагонзавод нам не нужен. Танки мы купим в Израиле, а вагоны — в Китае», — рассказал бывший губернатор.
В дальнейшем завод сохранили благодаря крупному контракту с Министерством обороны РФ. Кроме того, из-за намерений Чубайса мог закрыться и екатеринбургский Уралмашзавод, указал Россель.
«Сами посудите: засекреченная область, Госснаб ликвидировали, продуктов питания нет, 1,5 млн безработных — и в это время ваучерная приватизация. Это нарочно не придумаешь, это тонкая шпионская работа», — отметил экс-глава региона.
Весной 2022 года Анатолий Чубайс покинул Россию и уехал за рубеж, напоминает телеканал 360. По данным СМИ, экс-глава «Роснано» намерен поселиться в Великобритании.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 042 / сут.
Умерли
394 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 933 / сут.
- Экс-глава Свердловской области рассказал о «спасении» Уралвагонзавода от Чубайса
- В Кремле заявили, что Украина исключает для себя возможность переговоров
- Глава МИД ЮАР призвала США отозвать законопроект о борьбе с Россией в Африке
- Володин: Украина, Германия и Франция замышляли «мировую войну с предсказуемыми последствиями»
- В АП заявили о продолжении действия указа о частичной мобилизации
- Вучич осудил ЧВК «Вагнер» за вербовку сербов
- Киссинджер: Членство Украины в НАТО стало бы оправданным исходом кризиса
- Эксперт рассказал о «тайном плане» США в отношении России
- Бывший мэр Владивостока Гуменюк получил 16,5 лет колонии за взятки
- В Амурской области сошли с рельсов более 20 грузовых вагонов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru