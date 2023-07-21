Курс рубля укрепляется после повышения ключевой ставки

Курс рубля перешел к росту по отношению к доллару и евро после решения Банка России повысить ключевую ставку до 8,5%.

По состоянию на 14:10 по московскому времени американская валюта торгуется за 90,13 рубля, стоимость евро снизилась до 100,3 рубля.

Центробанк также повысил прогноз по инфляции в текущем году. Теперь он ожидает ее на уровне 5-6,5% вместе ранее прогнозируемых 4,5-6,5%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







