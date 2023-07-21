Курс рубля укрепляется после повышения ключевой ставки
21 июля 202314:22
Курс рубля перешел к росту по отношению к доллару и евро после решения Банка России повысить ключевую ставку до 8,5%.
По состоянию на 14:10 по московскому времени американская валюта торгуется за 90,13 рубля, стоимость евро снизилась до 100,3 рубля.
Центробанк также повысил прогноз по инфляции в текущем году. Теперь он ожидает ее на уровне 5-6,5% вместе ранее прогнозируемых 4,5-6,5%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru