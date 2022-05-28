Экономисты РАН указали величину равновесного курса рубля

По их мнению, курс в 60–65 рублей за доллар является оптимальным, чтобы сдерживать инфляцию, а также оказать поддержку конкурентоспособности сектора торгуемых товаров.

«В этой связи некоторое недоумение вызывают тезисы об искусственном характере текущего курса рубля. Скорее, в период 2018–2021 годов курс был искусственно занижен за счет действия бюджетного правила», — говорится в докладе РАН.

Финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал ранее, что снижение 26 мая Банком России ключевой ставки с 14 до 11% годовых никак не повлияло на курс рубля.

