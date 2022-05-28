Экономисты РАН указали величину равновесного курса рубля
Курс рубля, стремительно выросший в первом полугодии, оказывает негативное влияние на конкурентоспособность российских производителей. Об этом заявили ученые РАН, сообщает РБК со ссылкой на исследование российских академиков.
По их мнению, курс в 60–65 рублей за доллар является оптимальным, чтобы сдерживать инфляцию, а также оказать поддержку конкурентоспособности сектора торгуемых товаров.
«В этой связи некоторое недоумение вызывают тезисы об искусственном характере текущего курса рубля. Скорее, в период 2018–2021 годов курс был искусственно занижен за счет действия бюджетного правила», — говорится в докладе РАН.
Финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал ранее, что снижение 26 мая Банком России ключевой ставки с 14 до 11% годовых никак не повлияло на курс рубля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 556 / сут.
Умерли
379 тыс.+86 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 844 / сут.
- Экономисты РАН указали величину равновесного курса рубля
- Минобороны: Российские войска уничтожили украинские Су-25 и беспилотники
- Красный Лиман полностью освобожден о националистов
- Рогозин подтвердил готовность России и Китая подписать соглашение о лунной станции
- В России госпитализировали 2 106 человек с коронавирусом за сутки
- В Госдуме назвали срок для полной демилитаризации Украины
- Ракета «Циркон» поразила мишень в Баренцевом море
- Минобороны России показало видео сражения российских десантников с бойцами ВСУ
- Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана
- Вице-канцлер Германии допустил риск рецессии на фоне роста цен на газ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru