Экономисты назвали продукты, которые подорожают после заморозки цен
После заморозки цен на ряд продовольственный товаров в России может подорожать целый ряд продуктов, в том числе хлеб, макароны, овощи и фрукты. Такое мнение в беседе с URA.RU высказали председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов и экономист и предприниматель Антон Любич.
Любич полагает, что возникнет дефицит дешевых продуктов из-за того, что правительство установит фиксированные цены на товары ниже уровня эконом-класса. Он пояснил, что на полках появится какое-то количество товаров по социальным ценам, а продукты других брендов поступят в продажу с новыми ценами. Тем, кто не успеет приобрести дешевые товары, придется мириться с более высокими ценами. По мнению экономиста, большая часть макарон, масла, хлебы станет дороже.
В свою очередь Карпов отметил, что рост цен на продукты — процесс постоянный. Он отметил и сезонную обусловленность: в конце и начале года в России традиционно дорожают овощи и фрукты.
Между тем в Минпромторге не прогнозируют дефицита социально значимых товаров из-за регулирования цен на них, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов, передает телеканал «360».
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