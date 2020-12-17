Экономисты назвали продукты, которые подорожают после заморозки цен

Любич полагает, что возникнет дефицит дешевых продуктов из-за того, что правительство установит фиксированные цены на товары ниже уровня эконом-класса. Он пояснил, что на полках появится какое-то количество товаров по социальным ценам, а продукты других брендов поступят в продажу с новыми ценами. Тем, кто не успеет приобрести дешевые товары, придется мириться с более высокими ценами. По мнению экономиста, большая часть макарон, масла, хлебы станет дороже.

В свою очередь Карпов отметил, что рост цен на продукты — процесс постоянный. Он отметил и сезонную обусловленность: в конце и начале года в России традиционно дорожают овощи и фрукты.

Между тем в Минпромторге не прогнозируют дефицита социально значимых товаров из-за регулирования цен на них, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов, передает телеканал «360».



