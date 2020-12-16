Морозко. Ценам приказано замерзнуть

О заморозке цен на сахар и подсолнечное масло в России объявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Стоимость в опте составит 36 рублей за килограмм сахара и 95 рублей – за литр подсолнечного масла. Это предусмотрено соглашением о стабилизации цен, которые Минсельхоз подписал с Минпромторгом, поставщиками и ритейлерами. Документ, заключенный на период до конца первого квартала 2021 года, предполагает корректировку цен в соответствии с приведенными параметрами в пятидневный срок с даты подписания. При этом в некоторых торговых точках снижение цен происходит уже сейчас, отметил глава Минсельхоза.

Ровно неделю назад, 9 декабря, рост цен на некоторые базовые продукты питания стал предметом критики президента России. По словам Владимира Путина, подорожание никак не связано с пандемией или дефицитом. Он назвал это «попыткой подогнать внутренние цены под мировые» и велел правительству своевременно применять имеющиеся инструменты для сдерживания роста цен.

И правительство не только применило уже имеющиеся инструменты, но и усовершенствовало их. Кроме «криогенного» соглашения по заморозке цен на масло и сахар, введена экспортная пошлина на подсолнечник. На тот случай, если цены откажутся «впадать в анабиоз», предусмотрена возможность введения экспортной пошлины на подсолнечное масло и отмены импортной пошлины на сахар-сырец. А чтобы не «прошляпить», как в этот раз, взрывной рост цен, подготовлен проект постановления, который позволяет вводить госрегулирование при росте стоимости отдельных товаров на 10% против 30% по действующим положениям.

На сегодняшнее заявление Патрушева уже отреагировали производители. Так, Масложировой союз ожидает снижения стоимости подсолнечного масла на 25 процентов. Там также обещали ответственно отнестись к формированию цен.

«Никто не заинтересован, чтобы сегодня была введена экспортная пошлина на подсолнечное масло. Но этот "дамоклов меч" будет висеть - уже о нем сказали, и, естественно, мы будем очень ответственно подходить к формированию ценовых политик на внутреннем рынке», - заявил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

В свою очередь, в Ассоциации компаний розничной торговли заверили, что «торговые сети будут стараться максимально сдерживать рост цен и не допускать их резких изменений». Представители сразу несколько торговых сетей поспешили сообщить, что в их магазинах на многие социально значимые товары торговая наценка уже отсутствует.

Зная чудодейственную силу президентского слова, глава правительства Михаил Мишустин счел не лишним обратиться к своим подчиненным с призывом «не впадать в регуляторный раж». Административное регулирование не должно привести к снижению производства или долгосрочных инвестиций, предупредил премьер.

