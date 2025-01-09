Экономист заявила, что в кризис нужна финансовая подушка от трех зарплат
В кризисные периоды оптимальный размер финансовой подушки безопасности составляет от трех зарплат, допустила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
«Оптимально, чтобы она состояла из трех частей: наличные на экстренный случай, средства во вкладах и на накопительных счетах, средства в «тихой гавани» — альтернативных инвестициях», - пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».
Среди вариантов альтернативных инвестиций экономист выделила золото или валюту. При этом чем больше будет подушка безопасности, тем лучше. По мнению эксперта, она может составлять до 12 среднемесячных зарплат.
Ранее финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в разговоре с «Радиоточкой НСН» назвал три главных нюанса нового инвестиционного года, выделив облигации и золото, а также призвав не ставить крест на российском фондовом рынке.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экономист заявила, что в кризис нужна финансовая подушка от трех зарплат
- Экс-президент Грузии Зурабишвили заявила, что поедет на инаугурацию Трампа
- «Кризисная»: Песков оценил ситуацию в Приднестровье
- Доходы России от экспорта мороженого увеличились на 15%
- Очищенный от мазута песок хотят вернуть на пляжи Анапы
- В итальянском городе Белькастро запретили болеть
- Песков: Россия оказывает содействие в расследовании авиакатастрофы в Актау
- Песков: Путин будет приветствовать решение Трампа возобновить контакты с РФ
- Госдума в феврале рассмотрит проект по продлению маткапитала до 2030 года
- Минобороны: Российская армия атаковала аэродромы ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru