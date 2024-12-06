Экономист Задорнов: ЦБ в декабре повысит ключевую ставку до 23%

По его словам, это ситуация, которую рынок уже, безусловно, осознал. Экономист пояснил, что в настоящее время у Центробанка РФ осталось лишь два инструмента по борьбе с инфляцией – это ставка, которую он активно использует, и прямые регуляторные ограничения кредитования.

Он также отметил, что регулятору все сложней сдерживать обесценивание рубля в отсутствии золотовалютных резервов.

Ранее экс-министр экономики Андрей Нечаев допустил, что торможение инфляции будет долгим, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

