Экономист Задорнов: ЦБ в декабре повысит ключевую ставку до 23%
Банк России в декабре неминуемо повысит ключевую ставку до рекордных 23%, заявил бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов, сообщает агентство «Прайм».
По его словам, это ситуация, которую рынок уже, безусловно, осознал. Экономист пояснил, что в настоящее время у Центробанка РФ осталось лишь два инструмента по борьбе с инфляцией – это ставка, которую он активно использует, и прямые регуляторные ограничения кредитования.
Он также отметил, что регулятору все сложней сдерживать обесценивание рубля в отсутствии золотовалютных резервов.
Ранее экс-министр экономики Андрей Нечаев допустил, что торможение инфляции будет долгим, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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