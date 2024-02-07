Экономист: Вьетнам может заменить Эквадор в поставках бананов в РФ
Вместо Эквадора поставлять бананы в Россию могут Вьетнам и Индия, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Жильцова.
Экономист вспомнила, что 10-20 лет назад основным экспортером бананов в Россию был Вьетнам. Жильцова обратила внимание, что в магазинах продаются вьетнамские сушеные бананы.
Она допустила, что в начале стоимость бананов может вырасти из-за необходимости перестроить логистику. Однако максимум через полгода цены должны стабилизироваться, сказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
В январе Индия экспортировала в Россию первую партию бананов. По данным Россельхознадзора, следующая поставка запланирована до конца февраля, отмечает «Радиоточка НСН».
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