Экономист: Вьетнам может заменить Эквадор в поставках бананов в РФ

Экономист вспомнила, что 10-20 лет назад основным экспортером бананов в Россию был Вьетнам. Жильцова обратила внимание, что в магазинах продаются вьетнамские сушеные бананы.

Она допустила, что в начале стоимость бананов может вырасти из-за необходимости перестроить логистику. Однако максимум через полгода цены должны стабилизироваться, сказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

В январе Индия экспортировала в Россию первую партию бананов. По данным Россельхознадзора, следующая поставка запланирована до конца февраля, отмечает «Радиоточка НСН».

