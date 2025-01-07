Экономист Табах спрогнозировал «мягкую посадку» экономики в 2025 году

Экономика России в текущем году вырастет на 1,5%, власти добьются ее «мягкой посадки». Об этом заявил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

«Ждем "мягкой посадки" экономики – и желаем правительству и ЦБ успеха в регулировании этого процесса. В среднем... мы ждем роста в районе 1,5%», —поделился эксперт в беседе с РИА Новости.

По словам аналитика, существенный рост ожидается в секторах, финансируемых бюджетом или не зависящих от кредитования. При этом прогнозируется охлаждение в отраслях, полагающихся на заемные средства. В частности, спад ипотеки спровоцирует замедление активности застройщиков и снижение покупок товаров для ремонта.

«При этом госрасходы и инвестиции в инфраструктуру поддержат рост... Суммарно рост будет, но весьма умеренный на фоне последних двух лет структурной трансформации», — заявил Табах, добавив, что в то же время снизятся инфляция, ключевая ставка Центробанка и доходность по ОФЗ.

Ранее Антон Табах назвал невозможной классическую стагфляцию в России.

