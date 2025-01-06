Экономист Табах: Стагфляция в России невозможна

Классическая стагфляция невозможна в России, считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Говоря о возможности одновременной стагнации и инфляции в стране, специалист отметил, что такая ситуация в экономике должна сопровождаться ростом безработицы. При этом в РФ зарегистрирован кадровый голод — безработица сохраняется на исторических минимумах. Согласно данным Росстата, ее уровень в октябре составил 2,3%. Нынешний уровень безработицы почти вдвое ниже более привычных показателей для РФ.

В то же время Табах спрогнозировал охлаждение рынка труда. В первую очередь оно произойдет через снижение темпов роста зарплат и переработок. По словам эксперта, эти процессы «практически гарантированы».

Ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал об опасности стагфляции в России, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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