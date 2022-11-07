Экономист спрогнозировал стоимость бензин в России
Россиянам не нужно опасаться, что процессы на международном рынке энергоносителей приведут к резким колебаниям цен на бензин и дизельное топливо в РФ, сообщает радио Sputnik со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономиста Алексея Зубца.
По его словам, биржевые колебания цен на бензин и колебания цен на нефть на международном и внутреннем рынках демпфируются в РФ механизмами, которые предназначены для того, чтобы не было резких колебаний потребительских цен на дизель и бензин разных марок.
При этом введение Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти может привести к избыточному предложению на внутреннем рынке нефтепродуктов. В такой ситуации повышение цен на бензин в России будет происходить только в пределах инфляции, которая в 2023 году может составить максимум 7,5%, отметил эксперт.
Последние несколько лет государственная политика направлена на то, чтобы внутренние цены были не выше инфляции, а в этом году еще более жесткое требование – внутренние цены должны изменяться ниже инфляции, заявил заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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