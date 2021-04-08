Экономист спрогнозировал рост курса евро до 120 рублей
Курс евро может вырасти до 120 рублей при худшем варианте развития событий. Об этом рассказал экономист, специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка, главный портфельный управляющий Инвестиционного фонда «КТ» Вячеслав Зайченко в беседе с Ura.ru.
Накануне европейская валюта впервые с февраля взлетела выше 92 рублей, курс доллара также достиг рекорда — 78 рублей.
Как отметил эксперт, потолок экономически справедливой цены, в рамках которого допустим рост доллара к рублю — 81 рубль, для евро коридор движений составляет 100 рублей.
«В рамках данных максимумов это не повод для паники. Если рубль вырастет выше 80 рублей и закрепится на этих уровнях хотя бы неделю, это будет говорить о том, что потенциал ослабления рубля и роста доллара составит до 90 рублей к доллару и до 120 рублей к евро», — пояснил Зайченко.
Однако экономист считает, что этот вариант маловероятен. Рубль снижается, пока падают в цене нефтяные фьючерсы, при этом в ближайшие дни ожидается рост цен на топливо, который поможет российской валюте укрепиться.
В свою очередь, экономист, ученый, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой рассказал, что не видит экономических предпосылок для роста курса доллара и евро. При этом эксперт считает, что из-за политической ситуации и возможности обострения обстановки в Донбассе невозможно предсказать поведение рубля.
«Это зависит от того, какие санкции будут введены против России. В случае любого обострения отношений с Украиной, я имею в виду военную конфронтацию, экономические последствия этого непредсказуемы», — заявил Косой.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 294 / сут.
Умерли
101 тыс.+374 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 445 / сут.
- Опрос: 36% россиян считают действующие налоги чрезмерными
- В России вступили в силу новые правила выплаты пособий по безработице
- Экономист спрогнозировал рост курса евро до 120 рублей
- Генерал СБУ предрек потерю территорий Украины из-за НАТО
- ФРГ проведёт предварительные переговоры о поставке «Спутника V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru