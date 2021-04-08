Экономист спрогнозировал рост курса евро до 120 рублей

Накануне европейская валюта впервые с февраля взлетела выше 92 рублей, курс доллара также достиг рекорда — 78 рублей.

Как отметил эксперт, потолок экономически справедливой цены, в рамках которого допустим рост доллара к рублю — 81 рубль, для евро коридор движений составляет 100 рублей.

«В рамках данных максимумов это не повод для паники. Если рубль вырастет выше 80 рублей и закрепится на этих уровнях хотя бы неделю, это будет говорить о том, что потенциал ослабления рубля и роста доллара составит до 90 рублей к доллару и до 120 рублей к евро», — пояснил Зайченко.

Однако экономист считает, что этот вариант маловероятен. Рубль снижается, пока падают в цене нефтяные фьючерсы, при этом в ближайшие дни ожидается рост цен на топливо, который поможет российской валюте укрепиться.

В свою очередь, экономист, ученый, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой рассказал, что не видит экономических предпосылок для роста курса доллара и евро. При этом эксперт считает, что из-за политической ситуации и возможности обострения обстановки в Донбассе невозможно предсказать поведение рубля.

«Это зависит от того, какие санкции будут введены против России. В случае любого обострения отношений с Украиной, я имею в виду военную конфронтацию, экономические последствия этого непредсказуемы», — заявил Косой.

